Cor Sport – Il futuro di Dallinga: in campo o sul mercato?

Campo o mercato? Ultimamente l'attaccante olandese sembra non riuscire ad incidere e, dopo un inizio campionato da rivedere, con l'ultima prestazione al Dall'Ara, contro un'ottima Atalanta, il suo nome potrebbe essere accostato al mercato invernale. La cronaca del match riporta quanto segue: netta occasione da gol fallita e una serie di passaggi sbagliati. Si arriva così a riempire il classe 2000 di fischi, andando a creare un malumore che lo ha accompagnerà fino al momento della sostituzione. Fare bene ora è ancora più difficile. Se gia prima per Thijs Dallinga ogni partita era un impresa, ora come si può definire? Da Casteldebole, però, dicono che non è sul mercato ma le offerte arrivano sia dalla Francia che dall'Olanda, e il Bologna ci pensa.