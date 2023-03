Cor Sport – Il Bologna rivede Arna e Zirkzee, coppia inedita del 2023

Ieri Bologna si è lasciata sopraffare da un po' di neve, un po' perché la stagione del freddo non è ancora finita, un po' perché a Casteldebole è successo qualcosa di inedito. Per la prima volta nel 2023, Thiago Motta ha avuto il piacere di avere in allenamento sia Arnautovic che Zirkzee .

Tutti in gruppo al Nicolò Galli, finalmente. Da Arna a Zirkzee fino a Bonifazi e Sansone. Quest'ultimo, in verità, aveva già recuperato ed era pronto per andare in panchina contro l'Inter, ma delle linee d'influenza lo hanno tenuto ancor fuori. Adesso Thiago può finalmente scegliere grazie all'abbondanza di alternative fra i reparti, senza paura di lasciare fuori ancora i big del gruppo. Arnautovic, infatti, non dovrebbe comunque partire titolare nello scontro diretto contro il Torino. C'è un Barrow in crescita da scalzare, proprio come abbiamo visto con il ballottaggio Soumaoro-Sosa, finito a favore dell'uruguagio. Gioca chi sta meglio.