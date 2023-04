Cor Sport – Caso Plusvalenze, GdF e Figc indagano su Lazio, Roma e Salernitana

Al momento tra gli indagati figurano, tra gli altri, Lotito e Tare per la Lazio; Dan e Ryan Friedkin, Pallotta, Baldissoni e Fienga per la Roma; Corradi, Marchetti e Fabiani per la Salernitana. I tempi e gli scenari sono difficili da prevedere. Alla Roma vengono contestate false comunicazioni sociali e dichiarazioni fraudolente; alla Lazio, oltre a queste, anche emissione di fatture e dichiarazioni fraudolente per operazioni inesistenti. Questi fatti, se dimostrati, in ambito sportivo, porterebbero a pene che vanno da semplici ammonizioni fino all'esclusione dai campionati.