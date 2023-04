Cor Sport – Bologna, devi battere Pioli due volte

'Due volte contro Stefano Pioli, e state sicuri che Thiago Motta e tutto il Bologna faranno di tutto e di più per batterlo' scrive Claudio Beneforti.

Finalmente il Bologna di Thiago Motta vede alla portata i 51 punti, avendone già 43, e un'altra impresa oggi lo porterebbe davvero ad un passo dall'obiettivo. Ma non solo, chiosa Stadio 'va fatta una doverosa sottolineatura: la speranza sia del Bologna che di Bologna non è tanto (o solo) quella di fare meglio della squadra rossoblù di Pioli quanto (o soprattutto) quella di conquistare un posto in Conference League'.