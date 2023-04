Cor Sport – Ballottaggio Moro-Dominguez, ma potrebbe riposare anche Ferguson

Come analizza il Corriere dello Sport, l'allenatore italo-brasiliano vuole tenere tutti sulla corda, perciò non si sbilancia su chi andrà in campo fino a poco prima della partita. Dominguez ha giocato la sua ultima da titolare il 26 febbraio contro l'Inter, poi è rimasto ai box per circa un mese causa infortunio. Ha riassaggiato il campo solo domenica scorsa per uno spezzone di gara. Moro lo ha sostituito abilmente e contro l'Udinese ha trovato anche il suo primo gol in maglia rossoblù. Staremo a vedere cosa deciderà Motta. Non è da escludere la possibilità che possa riposare Ferguson e quindi che sia Moro che Dominguez possano trovare spazio dal 1'. Lo scozzese è arrivato a quota 19 presenze consecutive da titolare ed è stato impegnato anche con la Nazionale. Inoltre pende su di lui una diffida, perciò, in caso di ammonizione, salterebbe la sfida contro il Milan al Dall'Ara.