Cor Sport – Arna, Zirkzee e Barrow: volata a tre

I due praticamente non si sono mai allenati assieme nel 2023, considerando prima il doppio infortunio dell'austriaco e poi quello dell'olandese, tra l'altro nel momento migliore. Ma dopo una settimana di allenamenti i due sono tornati e sperano in una maglia, anche se per il momento il ballottaggio sembra preferire il terzo, ovvero Musa Barrow. Far partire Arna e Zirkzee assieme implicherebbe un cambio di modulo, ipotesi al momento non del tutto percorribile anche se Motta non l'ha esclusa 'Nel calcio tutto è possibile', le sue parole ieri. Giocherà una sola punta titolare e oggi è in vantaggio Barrow ma sarà volata finale fino alla rifinitura per sciogliere ogni riserva.