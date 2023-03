Cor Sport – Arna-Motta: il punto d’incontro

Le scelte del mister sono chiare e quando un giocatore non è al top tende preferire altri. E' successo in passato anche con Riccardo Orsolini , faceva panchina a Michel Aebischer, ed è toccato anche a Musa Barrow , motivo per cui appena Arnautovic mostrerà segnali migliori di condizione fisica tornerà ad essere titolare. Non ci sono problemi personali del mister nei confronti del giocatore: Thiago Motta aspetta solo la sua crescita dal punto di vista atletico per poterlo riproporre, rendendosi conto cosa potrebbe fare la sua squadra con Arnautovic che sta bene.

Questo è il momento di ricomporre la frattura, perché da un lato è vero che il Bologna ha fatto più punti senza Arnautovic ma lo è altrettanto il fatto che l'austriaco è il capocannoniere della squadra e senza di lui il Bologna ha faticato di più a trovare la via della rete con zero gol segnati in 180 minuti. Arna è poi un giocatore che anche in una giornata dispari può lasciare il segno ed è uno dei motivi per il quale Thiago dovrà fare di tutto per recuperarlo.