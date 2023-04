Cor Sport – Anche a Verona staffetta Sansone-Zirkzee: dal 1′ favorito l’italiano

Con Marko Arnautovic fuori, da qualche settimana la sfida per il ruolo di centravanti del Bologna è una corsa a due: Nicola Sansone contro Joshua Zirkzee . Per il momento la maglia da titolare è sempre stata dell'ex Villarreal e sembra che anche domani sera sarà così.

Il Corriere dello Sport riporta le parole di Thiago Motta sui due contendenti: "Nicola alza il livello del gruppo e dei compagni. A Joshua piace la bella giocata, ma dovrebbe essere più efficace". Da ciò emerge che ci sia ancora del lavoro da fare per il giovane olandese, mentre l'attaccante italiano sta convincendo sempre di più il suo allenatore, grazie all'impegno e ai movimenti che fa in campo. Il momento di Sansone è fantastico: due gol consecutivi contro Atalanta e Milan lo rendono il favorito anche a Verona. Fin qui ha messo insieme tre gol in 14 presenze, ma il bottino più aumentare. Zirkzee, invece, deve imparare ad essere più concreto davanti alla porta. Le basi di partenza sono ottime ma un solo gol in 13 partite è poco. Trovare la via della rete potrebbe fargli fare quello scatto mentale che Motta tanto auspica.