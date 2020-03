“Sono preoccupato, come tutti. Sono chiuso in casa aspettando che passi il momento. Magari questo ci sarà utile in futuro, chissà. Stiamo vivendo tutti dei giorni molto complicati, sia dal punto di vista umano che economico. Dobbiamo fare la nostra parte, come gli eroi che lavorano per noi giorno e notte”.

