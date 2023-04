Cor Bo – Motta ringrazia i tifosi e prepara i suoi alla battaglia

Saranno quasi 4mila i tifosi rossoblù presenti domani sera al Bentegodi di Verona. Thiago Motta ringrazia per il supporto e vuole contraccambiare con un'altra buona prestazione in campo.

Nel presentare la sfida contro l'Hellas Verona, come riporta il Corriere di Bologna, l'allenatore italo-brasiliano sottolinea le capacità che anche domani serviranno per portare a casa i tre punti: umiltà, sacrificio e una migliore fase di possesso. Orsolini tornerà a disposizione, ma i dubbi sul tridente offensivo rimangono. Due le soluzioni: due attaccanti e un equilibratore oppure tre attaccanti veri, rinunciando un po' al tanto caro equilibrio mottiano. Per la posizione di centravanti si rinnova il duello tra Sansone e Zirkzee. Il tecnico afferma che entrambi stanno bene. Si concentra poi sull'olandese che, secondo lui, dovrebbe prendere spunto da Osimhen e Giroud, protagonisti in Champions League, al fine di diventare più incisivo nell'area di rigore avversaria.