Cor Bo – Il fratello di Davide Ferrerio: “Nessuna giustizia, invece di gioire è attaccato a un respiratore”

La famiglia di Davide Ferrerio chiede giustizia

Il Bologna di Thiago Motta viaggia bene e fa gioire, ma Davide Ferrerio non può esultare assieme ai suoi amici e fratelli.

E' attaccato a un respiratore dopo l'aggressione subita a Crotone l'estate scorsa a causa di uno scambio di persona, incastrato da una camicia bianca. E per il momento i famigliari di Davide non hanno ottenuto giustizia. Chi ha provocato lo scambio di persona per non farsi riconoscere ed evitare ritorsioni dopo una sorta di corteggiamento verso una ragazza del luogo, è stato prosciolto: "E' uno schifo - le parole del fratello di Davide al Cor Bo - Il suo avvocato ha detto che l'accusato non poteva avere sentore del pericolo, ma allora perché ha provocato lo scambio di persona? Purtroppo c'era da aspettarsi una decisione del genere perché il Gip ha sempre cercato di archiviare".

E anche se i comuni delle due città si sono costituiti parti civili, la famiglia non si sente sostenuta in questa battaglia: "Soprattutto dal comune di Crotone, perché il loro avvocato ha sostenuto la tesi del Pm in cui diceva che Curto non aveva colpe. Forse si vogliono lavare la coscienza".

Sabato contro il Milan Alessandro Ferrerio era al Dall'Ara, entrato con l'abbonamento del fratello: "Ero nel suo posto, assieme ai suoi amici. A fine partita quando sono partite le note di Dalla ho pensato a lui. E' inconcepibile che la sua vita debba essere rinchiusa in una stanza di una clinica". Da quel pestaggio Davide è in coma irreversibile. Domani a Crotone ci sarà la sentenza di rito abbreviato nei confronti di Niccolò Passalacqua, il 22enne accusato di tentato omicidio aggravato per aver pestato Davide, e di Anna Perugino e Andrej Gaiu, accusati di concorso anomalo in tentato omicidio.