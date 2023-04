Cor Bo – Il Bologna vola sulle spalle dei propri tifosi anche a Verona

Una stagione bellissima che può diventare storica. Causa principale di un ritrovato entusiasmo al Dall'Ara, ma che essa stessa ha trovato nella spinta dei propri tifosi benzina per il proprio viaggio oltre ogni aspettativa. E sarà così anche a Verona, con un connubio fra giocatori e tifosi da picchi massimi, come confermato dall'altoparlante di Casteldebole che riproduceva il nuovo coro dell'Andrea Costa sulle note di "Muchachos".

È ormai superfluo enunciare quanto sia importante la partita che dovrà disputare il Bologna questa sera. Anche perché in questo momento non esistono più partite in cui è possibile sminuirne il peso specifico. Dopo la sfida col Milan, i rossoblù affronteranno l'Hellas Verona, reduce da due risultati utili consecutivi con Sassuolo e Napoli. Zaffaroni vuole approfittare del buon momento dei suoi per credere alla propria salvezza in Serie A – contrapposto a un Bologna che arriva da ben cinque partite senza sconfitta. Un cammino che non poteva essere altrimenti senza il grande tifo che stiamo vivendo negli ultimi mesi, confermato anche a Verona. Saranno quattromila e più i bolognesi che seguiranno la squadra al Bentegodi, pronti a trascinare il Bologna alla vittoria.