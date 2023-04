Cor Bo – Gran premio Europa, il Bologna ci prova

Il Bologna di Motta viaggia a numeri record, infatti avrebbe chiuso un girone intero, cioè 19 partite, al terzo posto con 36 punti dietro solo a Juventus e Napoli. Aprile potrebbe essere un mese decisivo con la sequenza Milan, Verona e Juventus, tre partite che potrebbero in un senso o nell'altro indirizzare la volata rossoblù. Tra l'altro i rossoblù affrontano il Milan in mezzo alla doppia sfida di Champions e anche il calendario di Atalanta e Juventus non è semplice, con gli orobici che avranno il trittico Fiorentina, Roma, Torino, mentre i bianconeri avranno Sassuolo e Napoli e anche il doppio impegno di Europa Legue (13 e 20 aprile) con lo Sporting. Lo scopo del Bologna sarà rimanere in piena corsa prima delle ultime tre giornate, che potrebbero essere più agevoli contro una Cremonese probabilmente già retrocessa, un Napoli già Scudettato e un Lecce già salvo...Gran Premio Europa per il Bologna.