Cor Bo – Dall’Ara fattore, contro il Milan sarà tutto esaurito

E l'incasso contro le big è destinato a salire

Redazione TuttoBolognaWeb

È una festa grandissima che non vuole fermarsi più. Contro il Milan, il Dall'Ara sarà colmo di oltre 27.000 spettatori. Ancora qualche biglietto (distinti e tribuna) e per il Bologna ci sarà il primo tutto esaurito stagionale, finora sfiorato soltanto contro l'Inter. E potrebbe non essere l'unico, perché da qui alla fine della stagione ci saranno altri tre big match (Juventus, Roma e Napoli) che possono valere l'Europa.

Un Bologna da record può proiettarsi ancora più in là grazie al suo tifo. Già presenti in tantissimi nella vittoriosa trasferta al Gewiss Stadium, contro il Milan vedremo il Dall'Ara delle grandi occasioni. Un fattore anche a livello economico: contro i rossoneri ci sarà un incasso di circa 875.000 euro, da sommarsi ai 5,5 milioni raccolti in tutta questa Serie A. Col prezzo maggiorato e con l'affluenza delle grandi occasioni, le casse bolognesi possono gonfiarsi ancor di più. Da qui a fine campionato si affronteranno ancora tre grandi, quali Juventus, Roma e Napoli. Non più passerelle d'onore, ma vere e proprie sfide decisive per i propri obiettivi. Soprattutto per quelli di un Bologna che può pretendere di volere l'Europa dopo una stagione clamorsa.

Più che clamorosa, spazza record. Specialmente in trasferta. Battuto il franchi a tredici anni dall'ultima volta, il Bologna ha vinto a Bergamo quattordici anni dopo dalla precedente. Un tabù sfatato quello di battere le big in trasferta. Mentre in casa lo score sorride soltanto all'Inter, battuti questa stagione e quella precedente. A differenza di Milan e Juventus, con le ultime vittorie casalinghe contro le due grandi del calcio italiano sepolte nel passato: contro i rossoneri bisogna tornare al marzo del 2002, quando Fresi e Cruz batterono Ancelotti; contro i bianconeri addirittura fino al 1998, quando il Bologna di Carlo Mazzone segnò tre reti nel giro di mezz'ora grazie a Paramatti, Signori e Fontolan. Un Dall'Ara da record alla ricerca dei record, dall'Europa fino alle vittorie contro le grandi, quelle che mancano da troppo tempo.