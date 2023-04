Cor Bo – Centravanti, Motta cambia spesso. Sansone e Zirkzee cercano conferme

Come sottolinea il Corriere di Bologna, il più prolifico su azione in quella posizione è stato Sansone, con i suoi due gol segnati a Udinese e Atalanta. Thiago Motta lo vede bene al centro dell'attacco perché, come lui stesso ha confermato, gli piacciono i suoi movimenti e il fatto che dia una mano anche in fase difensiva. L'ex Villarreal ha detto che il suo modello è stato Rodrigo Palacio, con il quale ha giocato insieme. A Bologna "el Trenza" è stato un maestro nell'interpretare il ruolo, grazie ai movimenti giusti e allo spirito di sacrificio messo in campo. Al momento l'altro centravanti a disposizione è Zirkzee, che a Bergamo ha fatto vedere cosa sa fare e come si sia integrato bene negli schemi dell'allenatore. Il giovane ex Bayern spera contro il Milan di poter tornare titolare: non gioca dal primo minuto da Fiorentina-Bologna.