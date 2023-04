Cor Bo – Bologna-Juventus nel ricordo di Weisz e Carano, pagine nere della storia italiana

Carlo Carcano, di Varese. Classe 1891, mediano e poi allenatore. Ha guidato la Juventus nel conosciuto quinquennio d'oro 1930-34, che ha portato cinque scudetti a Torino. La sua storia è figlia della macchia che è ha stravolto l'Italia, il fascismo. Immerso in un'epoca eufemisticamente rigida, completamente oppressiva e omofoba, è stata quest'ultima «colpa» a costargli panchina e memoria. Dalle battute nei salotti di Torino ai trafiletti minimi concessi al suo allontanamento dai bianconeri. Prima di lasciare questa vita, risponderà così ad alcune attenzioni sul suo conto: «dimenticatemi». Ma la sua storia non può essere dimenticata tutt'oggi, per onore della sua vita vissuta con l'ingiustizia e per comprendere la crudeltà di quell'epoca.

Su sponda rossoblù, è nota la storia di Arpad Weisz. Ungherese di origine ebraica, la sua «colpa» si fece chiara quando l'Italia conobbe le leggi razziali. Estradato altrove, morto nel campo di concentramento di Auschwitz. Vinse due scudetti consecutivi con i rossoblù e uno ancora prima con l'Ambrosiana. Con pochi trafiletti, al solito, a (non) raccontarne il futuro. Oblio, o della mano del fascismo per rendersi onnipotente. Storie di un'epoca che non esiste più, di cui la memoria non può permettersi di non ricordare. Per capire cosa non dev'essere l'uomo e l'umanità.