Cor Bo – Arna infortunato: si affida allo staff della Nazionale

C'è una leggera discrepanza tra la versione del Bologna e quella della federcalcio austriaca. Il club rossoblù ha comunicato il suo infortunio, lesione al muscolo estensore del piede destro, sottolineando però che il giocatore sarebbe rimasto in Austria per capire un eventuale impiego in una delle due partite di qualificazione europea. La federazione invece ha comunicato ufficialmente l'assenza di Arnautovic dalla doppia sfida, parlando di 'problemi muscolari' e con tanto di indicazione dei sostituti. Da Casteldebole non ci sono date certe per il ritorno in città della punta anche perché la ripresa è fissata solo per venerdì, discorso che vale però per chi non è infortunato. Quindi non per Arna che dovrebbe sottoporsi a terapie e c'è la sensazione che, almeno inizialmente, il giocatore voglia affidarsi allo staff della nazionale.