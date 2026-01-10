Como-Bologna, le ufficiali. Una assenza rossoblù per influenza

Assenza dell'ultimo minuto in casa Bologna. Non sarà infatti della partita Emil Holm, fermato dall'influenza, così toccherà a Zortea coprire l'out di destra, in un reparto con Lucumi, Heggem e Miranda confermati. A centrocampo, Italiano sceglie un uomo in più, cioè Fabbian, assieme a Freuler e il ritorno di Pobega, mentre davanti out Orsolini, dentro Rowe, con Castro e Cambiaghi. Fabregas sceglie Douvikas centravanti con Vojovoda, Paz e Rodriguez a supporto.