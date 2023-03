Come i social media stanno cambiando il modo in cui i giocatori e i club di calcio interagiscono con i fan

I social media hanno rivoluzionato il modo in cui "tocchiamo" il mondo, e il calcio non ha fatto eccezione

I social hanno dato ai giocatori e alle società la possibilità di interagire direttamente con i propri tifosi, creando un nuovo strumento di marketing, oggi indispensabile. In questo articolo, dunque, ci concentreremo sul come i social media hanno cambiato il modo in cui i giocatori di calcio interagiscono con i fan, e non solo.

Giocatori e social media: un rapporto contrastante

Il rapporto tra i giocatori di calcio e i social media è stato, ed è ancora, contrastante. Alcuni calciatori sono molto attivi sui social, e utilizzano ogni giorno i propri account per interagire con i tifosi, condividendo le proprie esperienze e promuovendo il proprio marchio personale. Basti pensare a Gianluigi Donnarumma, uno dei migliori portieri in Italia, che fino all'anno scorso ha utilizzato i social per fare polemica un po' con tutti, dalla stampa italiana fino ad arrivare ai tifosi milanisti, che non gli hanno mai perdonato l'addio a parametro zero.

Altri giocatori, invece, preferiscono mantenere una certa distanza dai social media, limitando la loro presenza su tali piattaforme, per una questione di privacy. Va però detto che la gestione dei propri social non è del tutto libera. I calciatori, infatti, in quanto tesserati devono rispettare le regole interne del proprio club di appartenenza. Non sono rari i casi in cui le società di calcio impediscono ai propri tesserati di usare i social media, e nello specifico di pubblicare contenuti non autorizzati. Di conseguenza, i giocatori devono fare attenzione a ciò che condividono sui propri profili o pagine, perché ci sono già diversi casi di multe piuttosto salate, comminate dalle società calcistiche di tutto il mondo.

L'importanza dei social media per i club di calcio

I social media sono diventati uno strumento fondamentale non solo per i calciatori, ma anche per i club. Non a caso, quasi tutte le squadre di calcio del mondo hanno account ufficiali sulle principali piattaforme di social media, come Facebook e Twitter. Attraverso questi account, i club possono condividere notizie e aggiornamenti, promuovere eventi o partite, comunicare con i tifosi, lanciare sondaggi e molto altro ancora. In sintesi, sono diventati una via fondamentale per entrare a contatto con la tifoseria e la propria fanbase globale. I tifosi, comunque, hanno anche altre opzioni per vivere le atmosfere del proprio club e per divertirsi. Basti ad esempio pensare alle scommesse Serie A, e ai fan tokens.

Creatività e semplicità per un social media marketing vincente

Il mix tra creatività e semplicità rappresenta la formula vincente per un social media marketing efficace. I club di calcio devono essere in grado di creare contenuti originali e divertenti, che possano suscitare emozioni e coinvolgere il pubblico. Allo stesso tempo, devono essere semplici e facili da comprendere. Non può mancare anche un pizzico di provocazione, come dimostrano molti club italiani, e con un filo di sana ironia.