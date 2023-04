Colomba: “Thiago Motta ha trasmesso continuità d’atteggiamento”

"Domenica mi sono divertito, mi è piaciuta la compattezza e uno spirito che non è mai mancato. Il Bologna ha sfidato una squadra che possiede qualità e atletismo con praticità, solidità e mettendo in campo quel tasso qualitativo necessario per fare una grande partita. Motta ha trovato la quadra optando per un centrocampo folto che ha voglia di recuperare la palla per novanta minuti. C'è innanzitutto una grande volontà e applicazione da parte di tutti. Ci vuole un grande spirito per fare tutto ciò, e Motta ha saputo trasmettere al meglio tutto questo. È una continuità di atteggiamento".