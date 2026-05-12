Con il gol vittoria di Rowe al Maradona si conclude la 36esima giornata di Serie A. Il confronto con la passata stagione evidenzia dinamiche opposte tra le big. Mentre l’Inter capolista si gode lo scudetto con un solido attivo di otto punti, il Napoli di Conte vive una situazione speculare, con otto punti in meno e un secondo posto sempre più precario. Il Milan resta in segno positivo con sette punti in più, pur avendo totalizzato solamente 7 punti nelle ultime 7 gare in campionato.
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Classifiche a confronto: Como da Europa, Fiorentina bocciata, Bologna a meno…
Classifiche a confronto con la passata stagione. Tra top e flop la lotta non è finita. 180 minuti per decidere Europa e retrocessione