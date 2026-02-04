Classifiche a confronto: Bologna in picchiata rispetto a un anno fa

Guardando meglio i dati il confronto con la stagione passata è quasi impietoso: rispetto allo scorso campionato il Bologna ha 10 punti in meno a parità di giornate e si trova 3 posizioni indietro. Alla ventitreesima giornata dell'anno scorso i rossoblù, allenati sempre da Vincenzo Italiano, si trovavano alla settima posizione con un bilancio di 10 vittorie, 10 pareggi e solamente 3 sconfitte, a solo due punti dalla zona Champions Legue. Sembra quasi surreale pensare che, solamente un anno dopo, il numero di sconfitte sia passato da 3 a 9, considerando anche che tre di queste sono arrivate nelle ultime tre gare disputate dai rossoblù. L'anno scorso, a questo punto, si parlava di Champions, quest'anno sembra quasi che le speranze siano terminate. Sarà compito di Italiano provare a risollevare la squadra, cercando di terminare il periodo peggiore degli ultimi 3 anni del Bologna.