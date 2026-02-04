Qui Casteldebole – Lucumi pronto a tornare col Parma

Il difensore colombiano ha già effettuato un paio di allenamenti in gruppo, ma Vincenzo Italiano lo ha preservato ieri sera nel match con il Milan, per evitare ricadute, e in vista della sfida di domenica ai ducali dovrebbe tornare al suo posto. Tre settimane circa di stop per Lucumi, infortunatosi al Sinigaglia durante Como-Bologna, ma ora pronto a dare una mano nel momento del bisogno, proprio adesso che la difesa imbarca acqua da tutte le parti e con un numero di gol subiti a partita aumentato esponenzialmente rispetto alla cavalcata autunnale. Il suo rientro per provare a mettere un argine.