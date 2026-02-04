Tutto Bologna Web
Qui Casteldebole – Lucumi pronto a tornare col Parma

Domenica dovrebbe rientrare Lucumi
Una difesa colabrodo ha bisogno del suo miglior giocatore. Jhon Lucumi dovrebbe dunque tornare domenica con il Parma dopo l'infortunio muscolare rimediato a Como.

Il difensore colombiano ha già effettuato un paio di allenamenti in gruppo, ma Vincenzo Italiano lo ha preservato ieri sera nel match con il Milan, per evitare ricadute, e in vista della sfida di domenica ai ducali dovrebbe tornare al suo posto. Tre settimane circa di stop per Lucumi, infortunatosi al Sinigaglia durante Como-Bologna, ma ora pronto a dare una mano nel momento del bisogno, proprio adesso che la difesa imbarca acqua da tutte le parti e con un numero di gol subiti a partita aumentato esponenzialmente rispetto alla cavalcata autunnale. Il suo rientro per provare a mettere un argine.

