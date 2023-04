Classifica Forbes, Saputo quarto in Serie A: patrimonio stabile

La famiglia Saputo resta ai vertici del calcio italiano per patrimonio netto. Con il 552esimo posto al mondo con 4.9 miliardi di dollari, in rialzo di 100 milioni rispetto all'anno scorso, la famiglia proprietaria del Bologna è la quarta in Serie A dietro solo a Rocco Commisso (276esimo con 7.5 miliardi), Silvio Berlusconi (352esimo con 6.8 miliardi) e Dan Friedkin (446esimo con 5.5 miliardi). Dietro stazionano John Elkann, in posizione 1725 con 1.7 miliardi, e la famiglia Squinzi, proprietaria del Sassuolo, 2259esima con 1.6 miliardi.