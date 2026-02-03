tuttobolognaweb news Cinque giorni per riscrivere il proprio futuro

Giocare in casa per il Bologna sembra essersi trasformato nel peggiore degli incubi. Ma come ci insegna il gioco del calcio ogni storia ha un suo flusso, un destino da scrivere sul campo e le prossime due gare al Dall'Ara saranno il banco di prova
di MATTEO MESSEROTTI

Bisogna essere onesti: digitare oggi “classifica Serie A” sullo smartphone è un esercizio che fa male. Fa male perché questo stesso Bologna, solo due mesi fa, correva spalla a spalla con le grandi, mentre ora si ritrova nel limbo di metà classifica, decimo a quota 30 punti. Trenta punti che sembrano quasi tatuati sulla pelle dei giocatori: un marchio che non si schioda, un peso che blocca ogni ambizione. Certo, al Dall'Ara in questi mesi è successo di tutto, ma un crollo del genere era onestamente impensabile. Il cammino rossoblù ha subito un’involuzione brutale, mostrando le due facce opposte di una stessa medaglia. Da una parte i mesi di fine estate, fatti di grinta, consapevolezza e un gioco corale che faceva credere a tutti che l’Europa fosse il giardino di casa; dall'altra, con l’arrivo del gelo invernale, la squadra di Italiano si è smarrita. Congelati nelle gambe e confusi nelle idee, i giocatori sono arrivati quasi ad affondarsi da soli, trasformando la favola della scorsa stagione in un incubo da cui è difficile svegliarsi.

