Celta Vigo-Bologna, le formazioni ufficiali

E' stato sincero ieri in conferenza Vincenzo Italiano. Niente da fare stasera per Jhon Lucumi, che parte dalla panchina a causa di un tendine infiammato, così il suo posto dovrà prenderselo Charalampos Lykogiannis con un adattamento dovuto all'emergenza, con Holm, Heggem e Miranda a completare il reparto. A centrocampo niente Ferguson, giocano Moro e Pobega, e Fabbian trequarti. Bernardeschi e Rowe sono gli esterni, Castro il centravanti. Nel Celta 3-4-3 con Swedberg, Iglesias e Zaragoza nel tridente offensivo.