Direzione imprecisa quella di Petrescu ieri sera in Celta Vigo-Bologna. Non tanto sui macro episodi quanto sui cartellini. Zaragoza e Javier Rodriguez graziati dai gialli per gli interventi su Heggem e Rowe, ad esempio, e solo alla fine l'arbitro ha deciso di estrarre qualche cartellino in più.
Celta-Bologna, la moviola: mancano i cartellini. Giuste le decisioni in area
Gli episodi di Celta-Bologna. Petrescu dimentica qualche cartellino
Meglio le decisioni in area, con un dubbio. Sul cross di Bernardeschi nel primo tempo Beltran tocca di braccio, ma per arbitro e Var prima c'è un colpo di testa del difensore che, forse, si auto calcia addosso la palla. Giusto invece il rigore per il Bologna. Netta trattenuta su Pobega, che era in posizione regolare giustamente segnalata dal Var dopo errore del guardalinee. Ristic lo tiene in gioco. Sul gol annullato al Bologna occorre invece fidarsi del tracciamento linee dei varisti in assenza del fuorigioco semi automatico...
