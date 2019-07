Zazzaroni: “Ho fatto il giornalista e non l’amico, ma non lo rifarei”

Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. L’allenatore del Bologna lo ha ammesso pubblicamente ieri pomeriggio nella conferenza stampa di Casteldebole, ma qualcuno già sapeva qualcosa. Il tecnico serbo ha infatti esordito accennando a chi, per vendere qualche centinaio di copie in più, aveva rivelato anzitempo la notizia. Non sono stati fatti nomi, ma il riferimento a Ivan Zazzaroni era chiaro. “Ho fatto il giornalista e non l’amico. E non lo rifarei. Lo conosco da 20 anni, e avrei dovuto attendere un’altra mezza giornata per lasciare che fosse Sinisa stesso a raccontare tutto. ‘Sini’, di fronte al tuo dolore, so di aver fatto la scelta sbagliata“, ammette il direttore del “Corriere dello Sport” nell’odierna edizione.

“Quando ieri pomeriggio ho appreso la cosa mi sono arrabbiato con la mia redazione, perché c’era già qualcuno che sapeva. La notizia mi ha raggelato. Per l’intero pomeriggio di venerdì ho dovuto rispondere a decine di domande di tifosi e amici che volevano sapere. Io non ho avuto grandi notizie da nessuno, né da lui né dalla famiglia. Sabatini, Mancini, il dottor Nanni: nessuno mi ha dato rassicurazioni – spiega Zazzaroni, che infine conclude – L’ansia di chi soffre dovrebbe sempre prevalere, e mi pento di quello che ho fatto. Non credevo di recargli danno, e non lo credo tutt’ora. Ho solo sfogato il mio dolore per una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Ora farò i conti con la mia coscienza: meglio un rimorso confessato che una macchia nel cuore. Adesso l’importante è che Mihajlovic si riprenda bene e in fretta”.