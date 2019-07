LIVE TBW – Mihajlovic: “Sono affetto da leucemia, ma la sconfiggerò con la solita grinta”

Tra pochi istanti prenderà via la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic, il quale farà chiarezza sulle sue condizioni di salute e conseguentemente sul suo futuro. Seguite il live insieme a noi!

Prende la parola Sabatini: “Il mister ha deciso di incontrare la stampa con molto coraggio per poter annunciare quali siano le sue condizioni. Noi abbiamo accolto la sua richiesta, siamo qui io e Di Vaio a rappresentare la società, ma anche Fenucci e Bigon hanno lasciato il Canada per tornare in città. Mihajlovic sconfiggerà la sua malattia, qualsiasi cosa accadrà nei prossimi giorni posso affermare che Sinisa rimarrà l’allenatore del Bologna. Ha dimostrato di essere il migliore”.

Tocca ora a Mihajlovic: “Ho richiesto questa conferenza stampa con grande riservatezza, perché voglio essere io il primo a dare la notizia di quello che mi sta accadendo. Purtroppo o per fortuna abbiamo fatto alcuni esami in cui sono state scoperte alcune anomalie rispetto a qualche mese fa. Quando i ragazzi sono partiti per il ritiro abbiamo comunicato che avevo la febbre anche se non era vero, dovevo andare a fare altri esami. I risultati parlano chiaramente di leucemia, quando i dottori me lo hanno detto ho preso una bella botta. Sono stato due giorni chiuso in camera a piangere e a riflettere, ti passa tutta la vita davanti (piange, ndr). Non sono lacrime di paura, affronterò questa malattia con la solita grinta che ho messo ovunque. Ci vorrà un po’ di tempo per guarire ma è curabile. E’ una battaglia che vincerò per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene”.

Continua Sinisa: “Vorrei ringraziare tutto il Bologna perché in questi giorni mi hanno fatto capire davvero quanto bene mi vogliono. Vincerò questa sfida con l’aiuto delle persone che mi vogliono bene come la mia famiglia, i miei amici, quelli che lavorano con me, e la società mi ha dimostrato in questi giorni di volermene tanto”.