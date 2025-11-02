Le parole di Carlos Cuesta in conferenza stampa:
Carlos Cuesta: “Eventi negativi. Nel secondo tempo ci abbiamo provato”
Il commento dell'allenatore del Parma dalla sala stampa del Tardini
"Ci sono stati eventi che hanno cambiato la gara. Dentro ci metto anche la traversa di Britschgi. Da quel momento in poi sono inziati vari eventi negativi: espulsioni e infortuni. Nel scondo tempo nonostante tutto ci abbiamo provato, ma noon è il risultato che volevamo. L'unica strada per ripartite è lavorare".
