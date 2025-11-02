Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Carlos Cuesta: “Eventi negativi. Nel secondo tempo ci abbiamo provato”

news

Carlos Cuesta: “Eventi negativi. Nel secondo tempo ci abbiamo provato”

Carlos Cuesta: “Eventi negativi. Nel secondo tempo ci abbiamo provato” - immagine 1
Il commento dell'allenatore del Parma dalla sala stampa del Tardini
Redazione TuttoBolognaWeb

Le parole di Carlos Cuesta in conferenza stampa:

"Ci sono stati eventi che hanno cambiato la gara. Dentro ci metto anche la traversa di Britschgi. Da quel momento in poi sono inziati vari eventi negativi: espulsioni e infortuni. Nel scondo tempo nonostante tutto ci abbiamo provato, ma noon è il risultato che volevamo. L'unica strada per ripartite è lavorare".

Leggi anche
Niccolini: “Abbiamo fatto una grande prestazione. Italiano? Era molto contento”
Beneforti: “Vittoria netta. A Firenze non abbiamo buttato via noi i punti, ma..”

© RIPRODUZIONE RISERVATA