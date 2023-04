Carlino – Virtus, è corsa contro il tempo per tesserare Nikola Milutinov

C'è un serbo per la Virtus . Si tratta del centrone di 212 centimetri del CSKA Mosca, Nikola Milutinov . Secondo il Resto del Carlino, è lui il rinforzo individuato dalle V nere, che cercano da tempo un profilo di un pivot che possa fare il salto di qualità al roster e che non si faccia problemi sul disputare l'Eurolega o l'EuroCup.

Perché Nikola non gioca competizioni europee da due anni e mezzo, e quindi tornare a sentire il profumo d'Europa – anche quello dell'EuroCup – è soltanto uno stimolo. Ma sarà una corsa contro il tempo: perché la Virtus può tesserare nuovi acquisti entro l'11 maggio, e deve sperare che il club dell'Armata Rossa venga eliminato nella serie in corso contro il Kuban. In questo momento la serie è ferma alla Gara 5 ed è guidata dal Kuban per 3-2.