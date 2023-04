Carlino – Verona-Bologna, sfida del cuore per Verdi

Il Resto del Carlino afferma che Verdi ha sempre avuto il desiderio di tornare a giocare con la maglia rossoblù. In estate sembra che ci sia andati vicini, ma l'affare non si è concretizzato. Ora è a Verona, dove cercherà di replicare quello che è riuscito a fare l'anno scorso con la maglia della Salernitana: centrare la salvezza grazie alle sue giocate e ai suoi gol. Nella passata stagione furono 5 i centri in campionato che diedero una grossa mano ai campani. Con la maglia gialloblù, per il momento, le reti sono appena due in 17 presenze (solo 7 da titolare). Anche stasera dovrebbe partire dalla panchina: Bocchetti e Zaffaroni potrebbero sfruttare le sue qualità a partita in corso, per mettere in maggiore difficoltà la retroguardia rossoblù.