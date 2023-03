Carlino – Thiago divide: ma per il club lui ha già vinto

I numeri da quando Motta è a Bologna premiano il lavoro del tecnico, magari non per l'Europa ma per raggiungere l'obiettivo dei 52 punti sì. Raccolta una squadra con i cocci, il tecnico ha tolto le castagne dal fuoco per quella che sembrava una stagione di sofferenze e creato un Bologna con un senso tecnico e una anima chiari e lodati anche dall'allenatore della Salernitana Paulo Sousa. Le medie di Motta in 21 partite dicono che c'è la possibilità di arrivare al tanto atteso ricord di punti in A. In questo scampolo di stagione solo Napoli, Juventus, Lazio, Inter, Roma, Milan e Monza hanno marciato a un ritmo superiore. Infatti non è ritmo da Europa, il Bologna è scivolato dal settimo al nono posto, ma sufficiente per i 52 punti. Alla media di 1.47, quella attuale, Motta chiuderebbe a 53, punteggio non sufficiente per la Conference League ma a Casteldebole nessuno ha parlato di Europa e soprattutto non lo ha fatto Thiago. In sintesi, l'allenatore è in linea con gli obiettivi.