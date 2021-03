Carlino – Smith: “Bologna, urlare non serve più. Sinisa usi i leader come birilli”

Il coach motivazionale Anthony Smith, che in passato ha lavorato sia al Bologna che alla Lazio in sinergia con Stefano Pioli, ha dato una sua opinione sulla gestione del gruppo da parte di Sinisa Mihajlovic, ampliano poi il discorso al ruolo dell’allenatore dal punto di vista mentale in generale. Il compito di Smith, infatti, è quello di fornire gli strumenti psicologici necessari per aumentare il livello delle prestazioni e l’autostima delle sue squadre.

“La premessa è che io faccio un mestiere e Mihajlovic ne fa un altro, quindi non mi permetterei mai di suggerirgli ciò che secondo me dovrebbe fare. Contro il Crotone, a fine primo tempo, avrei fatto molte domande ai miei giocatori: com’è possibile che abbiate fatto quel primo tempo? Cos’è successo in campo? Qual è la spiegazione che vi siete dati? Le domande sono uno strumento prezioso perchè generano risposte che portano consapevolezza. E la consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento”.