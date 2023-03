Carlino – Sì a Barrow, ma Thiago mescola le carte in difesa

Ancora panchina per Arna, dentro uno fra Bonifazi e Sosa

Redazione TuttoBolognaWeb

Antivigilia della sfida con la Salernitana, e come Thiago Motta ci ha abituato finora è certo che la formazione che scenderà in campo all'Arechi non è stata ancora decisa. A parte la punta titolare, che sarà Musa Barrow anche dopo il summit risolutivo con Marko Arnautovic.

Nonostante tutto, sarà sempre Thiago Motta ciò che vedremo in campo nel bene e nel male. Il colloquio di risolutivo ha messo ancora più in chiaro le gerarchie rossoblù: Thiago decide, Arnautovic accetta. Al di là di qualsiasi status. E così l'austriaco è costretto a mettersi in gioco per riprendersi la maglia da titolare. Continuità a Musa, titolare da un mese e assente dal goal da cinque. Con lui ci saranno Soriano e uno fra Orsolini e Aebischer, in base alle condizioni dell'esterno italiano dei prossimi giorni.

Novità in difesa, provate due coppie diverse in allenamento: Bonifazi-Lucumi e Soumaoro-Sosa. Per il Resto del Carlino, la coppia difensiva verrà scelta in base al probabile attacco che lancerà Sousa. Con il tridente leggero Candreva-Dia-Kastanos o con Dias dirottato sull'esterno e Piatek al centro dell'attacco. Certezza in difesa solo Posch e Cambiaso.