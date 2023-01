Carlino – Savoldi: “Vedo il solito Bologna da 45-50 punti. Gasp? Presuntuoso”

1 di 3

Non so come finisce stasera...

Intervistato dal Resto del Carlino, Beppe Savoldi ha raccontato la sua visione su Atalanta e Bologna, non tanto con un pronostico sulla partita di stasera quanto sul lungo periodo in questo campionato. Dea in calo rispetto ai picchi di rendimento con Gasperini, mentre il Bologna staziona sempre attorno al solito punteggio:

"Come finisce Bologna-Atalanta non lo so. Posso dire come penso che finirà a giugno: con l’Atalanta a metà classifica e il Bologna tra i 45 e i 50 punti. Poi sarei felicissimo se entrambe mi stupissero", le sue parole.