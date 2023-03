Carlino – Sartori a meno 6 dalla sua Atalanta

'La scalata alla classifica continua. E che al salto di qualità stia contribuendo in maniera decisiva Giovanni Sartori è fuori discussione' scrive Marcello Giordano.

Il Bologna naviga a passo spedito, fa due punti di media a partita e l'Atalanta è a soli sei punti. Con questo ritmo, considerando che gli orobici avranno il Napoli tra due settimane, potrebbe addirittura essere fattibile un aggancio all'Europa diretta. Giovanni Sartori che va a prendere la sua ex squadra, quella con cui si è lasciato in estate dopo una cavalcata trionfale ma anche con dissidi interni con il tecnico Gasperini. Sarebbe una sorta di 'rivincita'. Incredibile solo a pensarci, perché se a Castedebole la parola Europa è bandita, occorre ricordare come da Sartori ci si aspettasse il salto di qualità ma che il Bologna l'8 ottobre, dopo l'1-1 con la Samp, era quartultimo a 7 punti con i fischi sonori del Dall'Ara.