Carlino – Raimondo in azzurro: convocato dall’Under 19

Infatti, come riportato dal Resto del Carlino, ieri il ct dell'Under 19 azzurra, Alberto Bollini, ha stilato la lista dei convocati per la fase Elite per accedere alle finali degli Europei. Tra i ragazzi chiamati c'è appunto anche Antonio Raimondo, centravanti della Primavera del Bologna, che si è messo in evidenza anche con la prima squadra. Gli azzurrini sono stati inseriti in un girone di ferro con Germania, Slovenia e Belgio: solo la prima classificata accederà alle fasi finali.