Carlino – Paris: “Bologna, con la Juve te la giochi. Saputo? La ripartizione…”

"Contro questa Juve il Bologna se la può giocare. Anche perché oggi vincere sul campo della Juve non è più quasi impossibile come lo era ai miei tempi - il suo commento - Allegri adesso lo maltrattano tutti, perché in Italia è un attimo passare dall’esaltazione alla contestazione. La verità è che la Juve, a differenza di quanto aveva sempre saputo fare in passato, non ha portato avanti avanti un ricambio generazionale graduale".