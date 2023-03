Carlino – Orsolini vede azzurro: se recupererà per Salerno sarà con Mancini

Mancini chiama Orso, nella Nazionale che verrà ci sarà anche lui

Ritorno in Nazionale. È questa la prospettiva del futuro immediato di Riccardo Orsolini, finalmente. Sono passati tre anni dalle ultime apparizioni in maglia azzurra, anche e soprattutto a causa del suo rendimento altalenante delle ultime stagioni. Ma adesso Orso trascina il Bologna, e Mancini non può che voler portarselo con sé. A patto che recuperi già questo sabato.

Il CT della selezione maggiore ha mantenuto la parola. Se Orsolini avesse continuato su questi livelli, sarebbe tornato a rivedere Coverciano (e le partite dell'Italia in prima linea). Un ritorno in azzurro che può solo che responsabilizzarlo e mantenerlo in fiducia. Sono ormai tre anni che Riccardo non indossa più i calzettoni blu, nonostante le grandi prestazioni: nelle due presenze con la maglia dell'Italia l'esterno destro ha fissato il suo score a due reti e due assist. Non male. Tuttavia, complici le prestazioni sottotono degli anni recenti, la maglia della Nazionale non s'è più vista. Ma adesso il numero 7 si è (ri)preso il Bologna e punta a confermarsi nelle amichevoli con Inghilterra e Malta, partite cruciali per la selezione dei ragazzi che affronteranno le fasi finali di Nations League di quest'estate.

Fra le altre cose, Orsolini si è issato alla classifica marcatori come terzo miglior italiano di questa Serie A. Davanti a lui solo Immobile e Zaccagni. Ora l'obiettivo è tenere il passo e magari superare il compagno Zac. Per la Nazionale, certo, ma anche per l'Europa che può invadere le strade di Bologna di questo passo. Nonché un test definitivo per il suo futuro sotto le due torri: rinnovo o cessione in estate? Sul ragazzo ci sono già gli occhi attendi di Lazio, Milan e Roma.