Carlino – Mujesan: “Il mio rapporto con Bologna finì troppo presto. E con Savoldi…”

“Del Bologna ho bei ricordi, ma non solo. Ho avuto un rendimento poco costante: feci bene il primo anno, meno il secondo. Con Mondino Fabbri cominciarono i problemi: mi cambiò la posizione in campo. Quando poi conobbi la ragazza che diventò mia moglie e comunicai al mister che avevo intenzione di sposarla, lui mi rispose che avrei dovuto farlo a fine campionato: non lo ascoltai, ci sposammo a febbraio e a giugno dovetti lasciare Bologna. In tanti pensavano che io dovessi fare il ruolo di Haller, che era stato ceduto alla Juventus, ma tra il mio gioco ed il suo c’era un abisso. Io davo il meglio se avevo un attaccante di riferimento davanti: al Bari l’anno prima in Serie B lo avevano capito, e infatti fui capocannoniere. A Bologna questo fu capito al primo anno, non al secondo. Rivalità con Savoldi? Assolutamente no, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con lui”.

