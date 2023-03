Verso Bologna-Lazio, cambi in vista per Motta. Ballottaggio in attacco

La Lazio sabato verrà a far visita al Dall'Ara . Servirà la miglior formazione possibile per provare a mettere in difficoltà gli schemi di Sarri, a partire dalla punta. Barrow sarà dirottato a sinistra, in ballottaggio con Soriano , perché davanti si torna a discutere delle punte di ruolo: Arnautovic e Zirkzee .

Dopo la panca rimediata contro il Toro, Arnautovic scalpita (lo si capisce anche dalle foto che ha postato sui suoi canali social). In mezzo al campo si dovrebbe rivedere Gary Medel (Dominguez è infortunato, Moro non sembra garantire un buon livello per tutti i novanta minuti) e Adama Soumaoro al posto di Sosa in mezzo alla difesa. Qualche acciacco per Orsolini, ma con la Lazio ci sarà.