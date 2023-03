Carlino – Motta chiude il caso Arnautovic, ma con la Lazio giocherà Zirkzee

In conferenza stampa il mister ha messo in chiaro le cose

Durante la conferenza di ieri pomeriggio, Thiago Motta ha fatto chiarezza una volta per tutte sull'esclusione di Arnautovic contro il Torino . "Non ho nessun problema personale né con Marko, né con nessun altro giocatore qui" - le sue parole.

Come riporta il Resto del Carlino, il tecnico italo-brasiliano ha parlato di scelte tecniche e del fatto che coloro che parlano di problemi personali non vogliano il bene del Bologna. Ha detto anche che Arnautovic sta lavorando bene e quando sarà il momento giusto lo potremo rivedere in campo. Da questo si può dedurre che anche contro la Lazio al Dall'Ara il nazionale austriaco parta in panchina. La maglia da titolare per il ruolo di centravanti dovrebbe essere appannaggio di Zirkzee, con Barrow che probabilmente sarà spostato sulla fascia sinistra.