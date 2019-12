“Questa Atalanta è uno spettacolo. Gomez e Ilicic danno fantasia, tutti gli altri sono dei trattori: questi giocatori fanno tutte le partite da 7 in pagella, questa è la continuità. Il lavoro di Gasperini è stato fantastico, ma è da quando è arrivato Percassi che l’Atalanta è cresciuta per davvero. Da bergamasco sono molto orgoglioso per il traguardo che hanno raggiunto”.

Scheda 1 di 3