Carlino – La quarta maglia fa discutere, Elisabetta Franchi: “Ricavato benefico”

Il Bologna ha presentato ieri la sua quarta maglia in collaborazione con la stilista Elisabetta Franchi e le polemiche sono subito sbocciate sui social. La nota stilista è finita nel mirino della critica qualche mese fa perché dichiarò pubblicamente di voler assumere per la sua azienda solo donne over 40 per evitare problemi legate alle assenze dovute alla maternità. Ha fatto discutere anche il colore rosa della nuova casacca che presenta il marchio della Franchi in bella vista.