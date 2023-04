Carlino – I tifosi rossoblù credono nel sogno chiamato Europa

Stefano Dalloli, vice presidente del Centro Bologna Clubs, spiega lo spirito che ha portato a questo esodo: "Nel 2008 e 2009 eravamo in 7mila contro il Chievo, ma si trattava di match per la promozione o la salvezza. Oggi andiamo a Verona per sognare e per divertirci - le sue parole - Se avessero messo a disposizione altri posti, saremmo andati oltre i 4mila perché l'entusiasmo è tanto". Però c'è la questione dell'ordine pubblico che non è da sottovalutare, come sottolinea il presidente del Cbs Andrea Coppari: "A Verona non ci sarà un clima da scampagnata. Per questo la questura veronese ha chiesto di parcheggiare i propri mezzi nell'area riservata agli ospiti. Bisognerà prestare attenzione". Anche Ivano Sala del Club Andrea Costa evidenzia l'importanza di questa partita: "Il mio club di solito organizza un pullman, ma questa volta non ne sono bastati tre perché la richiesta era molto alta. Se c'è tutto questo entusiasmo è perché la gente ci crede. Penso che sarà una sfida difficile, forse decisiva". Si pensa anche ai risvolti di una eventuale vittoria: "Se dovessimo vincere stasera, immagino la bolgia che ci sarebbe per la partita contro la Juventus" dice un altro tifoso, Samuele Lasaracina.