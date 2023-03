Carlino – Eurolega, wild card possibile per la Virtus

Come riporta il Resto del Carlino, il meeting aveva l'obiettivo di intavolare la richiesta di ottenimento di una wild card in Eurolega per la Segafredo. Luca Baraldi ha sottolineato come la competizione sia in buone mani poiché Glickman ha le idee chiare su come sviluppare l'Eurolega nei prossimi anni. Riguardo la richiesta, il ceo bianconero ha detto che l'Eca è interessata ai progetti della Virtus e che la costruzione della nuova Segafredo Arena ha giocato un ruolo importante. La decisione verrà presa comunque a giugno, ma la Virtus è in una buona posizione. Intanto c'è bisogno di confermare alcuni punti cardine all'interno della squadra, su tutti il coach Scariolo, il capitano Belinelli e Teodosic. Inoltre c'è l'idea di rinnovare il contratto di Abass a cifre inferiori, così come quello di Mannion. Servirà anche qualche risorsa dal mercato come un lungo italiano con un po' di esperienza, ma se ne parlerà più avanti. Per il momento l'obiettivo delle V nere rimane quello di portare sotto le Due Torri il diciassettesimo scudetto.