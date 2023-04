Carlino – Euro 2032, c’è anche Bologna Può essere la svolta per il Dall’Ara

Bologna tra i dieci stadi per Euro 2032, una chance per il Restyling

Il fatto che Bologna rientri tra i dieci stadi può essere la partita decisiva per il Restyling del Dall'Ara, anche con un sostegno finanziario statale sul tema dell'ammodernamento degli impianti, fondamentale per guadagnarsi la manifestazione europea. Ad oggi, nell'iter senza Euro 2032, i tempi si sono dilatati. E' stato unificato il bando dei lavori tra Restyling e stadio temporaneo a Fico, per cui, oltre al progetto definitivo già presentato sul Dall'Ara, servirà altrettanto per la Fico Arena. Questa struttura avrà capienza di 16.500 posti e avrà una parte di tribune fisse e una parte di tribune removibili, con le fisse che resteranno per una capienza di 5mila posti (per femminile e giovanili) una volta che il Bologna sarà tornato nel Dall'Ara ultimato. I costi dovevano essere di circa 80 milioni, ma con il rialzo delle materie prime sono raddoppiati fino a 150 milioni di euro di cui 40 investiti dal Comune.