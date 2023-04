Carlino – Due ballottaggi in difesa per Thiago Motta

Thiago Motta avrà ancora un altro allenamento a disposizione per scegliere la formazione anti-Udinese. I dubbi maggiori riguardano il reparto arretrato dove in quattro si giocano due maglie da titolare.

Come riporta il Resto del Carlino, il primo ballottaggio vede Sosa in leggero vantaggio su Lucumì per affiancare Soumaoro al centro della difesa. Il colombiano è rientrato un po' affaticato dagli impegni con la nazionale, per questo potrebbe essergli preferito il giovane uruguaiano. Posch sarà titolarissimo a destra, mentre sulla fascia sinistra il duo greco Kyriakopoulos-Lykogiannis si contendono il posto: al momento sembra essere leggermente favorito l'ex Sassuolo. Per quanto riguarda il centrocampo, i tre che saranno schierati dal primo minuto dovrebbero essere Schouten (favorito su Medel e Moro) nella posizione di mediano, Dominguez e Ferguson come mezzali.