Carlino – Domani sera occasione per Sansone a destra

Come evidenziato dal Resto del Carlino, l'attaccante italiano si è sempre impegnato sul campo e Thiago Motta, dopo avergli consigliato di andarsene, ora lo tiene molto in considerazione. Contro la Lazio potrebbe esserci una chance per lui nel ruolo di esterno destro d'attacco, visti gli acciacchi fisici di Orsolini. Sansone si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Fondamentale il suo gol a Udine, che ha innescato l'ottima serie di risultati del Bologna. Insieme a lui, anche Aebischer cerca la maglia da titolare che ormai gli manca da molto tempo. Oltre al campo c'è anche la questione rinnovo di contratto per Sansone: guadagna 1,6 milioni a stagione ed è in scadenza a giugno. Stessa situazione di capitan Soriano. Gli stipendi dei due sono al momento troppo alti per le casse rossoblù, ma se volessero rimanere, abbassando le pretese sull'ingaggio, la dirigenza ci penserebbe seriamente.